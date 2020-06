Samu Haber: Neuer Look für Englisch-Kurse

Vor diesem Hintergrund ist Samu natürlich der perfekte Werbeträger für das Online-Sprachkurs-Portal worddive.com. In einem Video erklärt er seine kleinen Kämpfe mit der deutschen Sprache und geht dabei direkt wieder in seiner Coach/Lehrer/Papa-Rolle auf, für die ihn die Zuschauer schon bei "The Voice" liebten.

Und da es viel um die Wichtigkeit von Sprache und Schule geht, präsentiert er sich vor allem auf dem Kopf ganz ordentlich und adrett. Die Haare sind mittlerweile kinnlang und ganz ordentlich zum Seitenscheitel gekämmt. Auch die künstliche Blondierung ist mittlerweile komplett rausgewachsen.