Samu Haber: Wundervolle Baby-Überraschung

Das Posting bei Instagram sorgt für große Verwirrung bei den Fans. Ist das kleine Baby wirklich Samu Habers Kind? Zu dem Schnappschuss schreibt der Sänger nur: "Du weißt nichts vom Leben - ab morgen." Damit kündigt er offenbar neue Musik an. Spricht er also nur von einem musikalischen Baby und hält den Racker symbolisch in die Kamera? Oder hat er still und heimlich ein Baby bekommen?

Die Fans gratulieren jedenfalls schon und viele glauben daran, dass der Blondschopf nun Papa ist. Er selbst schweigt - zumindest noch. Denn wer weiß, vielleicht bringt er ja bald doch noch Licht ins Dunkel...

