Saoirse Kennedy Hill stirbt mit nur 22 Jahren!

Es ist ein Schock für die Kennedys! Am vergangen Donnerstag (01. August) wurde die Leiche von Saoirse Kennedy Hill auf dem Anwesen der Familie in Hyannis Port im Bundesstaat Massachusetts aufgefunden.

Saoirse Kennedy Hill verstarb vollkommen unerwartet

Wie es durch die "New York Times" heißt, soll die Enkelin von Robert Kennedy an einer Überdosis verstorben sein. US-Nachrichtensprecher David Wade verkündet via "Twitter": "Die junge Kennedy starb heute auf dem Anwesen der Familie in Hyannisport. In einem Schul-Aufsatz schrieb sie einst über ihre Depressionen. Wir kennen den Grund ihres Todes nicht. Sie war erst 22 Jahre alt. Zu jung." Auch die Familie von Saoirse äußerte sich zu dem tragischen Tod.

Die Familie von Saoirse Kennedy Hill ist in großer Trauer

In einem Statement der Kennedys heißt es: "Unsere Herzen sind vom Verlust unserer geliebten Saoirse erschüttert. Ihr Leben war voller Hoffnung, Vertrauen und Liebe." Wie "Fox- " berichtet, dauern die Polizei-Ermittlungen zu dem Tod der 22-Jährigen noch weiter an. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Kennedy-Erbin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.