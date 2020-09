Sarah Connor: Erschütterndes Prügel-Drama in der Familie!

2012 gab Bushido Anna-Maria Ferchichi (geborene Lewe) das Ja-Wort. Sie brachte einen Sohn mit in die Ehe. Wenig später bekam das Paar drei gemeinsame Kinder. Doch plötzlich zogen dunkle Wolken über dem Familienglück auf. Seinem damaligen Freund und Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker war Anna-Maria ein Dorn im Auge. Weil sie nicht in sein islamistisches Weltbild passte, beschimpfte und quälte er sie immer wieder. Bushido sah tatenlos dabei zu. 2014 eskalierte die Situation. Anna-Maria zog mit den Kindern in Begleitung des LKA aus dem gemeinsamen Haus aus.