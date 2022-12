Sarah Connor: Liebes-Aus vor Weihnachten! "Dann habe ich das beendet"

In der ARD-Sendung "Not so Silent Night" sprach die Sängerin über das traurige Liebes-Aus kurz vor Weihnachten, das sie bis heute nicht vergessen hat. "Der nächste Song heißt ´Come Home´, und in ´Come Home´ geht es darum, wenn man sich kurz vor Weihnachten trennt und dann an Weihnachten alles bereut", verkündete sie.