Sarah Connor: Schlimmer Alkohol-Absturz!

Doch zum Glück hat Sarah diesmal ein Umfeld, das sie auffangen kann und ihrem Leben auch in der "Zwangspause" Erfüllung gibt. Sie weiß, was wirklich zählt: die Familie. "Ich habe viel Zeit mit den Hunden und Kindern im Wald verbracht", erzählt sie. "Die Bäume haben mich beruhigt. Die Natur hat mich gerettet." Und auch Ehemann Florian trug seinen Teil dazu bei, dass sie ihr seelisches Tief überwinden konnte und nicht an der Tequilaflasche hängen geblieben ist: "Es gab so viele bewegende, erstaunliche, ergreifende Momente (…). Ich habe mich noch mal neu in meinen Mann verliebt."

Das emotionale Auf und Ab während der vergangenen Monate verarbeitet Sarah in ihrem neuen Song "Bye, bye" – der Abschiedsgruß gilt dem Ausnahmezustand, in dem wir alle uns wegen Covid-19 befinden, und ist gleichzeitig ein Hallo an das Leben, wie sie es sich wieder wünscht. Sie singt davon, wieder umarmen zu wollen, wieder aus gemeinsamen Gläsern zu trinken, ganz nah beieinanderzustehen und die Zeit zu genießen: "Können wir vorspulen? Und so tun, als wär alles wieder gut?"

Noch ist das ein frommer Wunsch – aber gleichzeitig ein zaghaft zuversichtlicher Blick in eine Zukunft ohne bedrohliche, seelenlähmende Pandemie, ohne Tequila-Rausch, um die Sorgen zu vertreiben – und mit wiedergewonnener künstlerischer Freiheit. Sie stelle sich vor, sagt Sarah, wie die nun mehr kahlen Bäume ihr jetzt im Winter sagen: "Siehst du, hat dir doch gutgetan, entspann dich, das geht alles vorbei." Hoffentlich behalten die Bäume recht...