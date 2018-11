Reddit this

blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. 2001 schaffte sie mit ihrem Song "From Sarah with Love" den Durchbruch, landete auf Platz 1 der deutschen Charts. Danach folgte fünf erfolgreiche Alben. Mit ihrer ersten deutschsprachigen Platte "Muttersprache" setze sie 2015 setzte noch einen drauf. Bis heute ist eines der meistverkauften Alben in Deutschland seit 1975! Kein Wunder, dass die Fans sehnsüchtig auf die nächste Platte warten.

Sarah Connor geht 2019 wieder auf Tour

Auf ihrem -Account machte Sarah jetzt eine sensationelle Ankündigung. "Guten Morgen meine Liebsten! Heute kann ich es euch endlich erzählen... Wie ihr wisst, arbeite ich seit einiger Zeit wieder im Studio und schreibe neue Songs. Und die wollen bald hinaus in die Welt und mit mir auf Reisen gehen", schrieb sie an ihre Fans. "Nach 4 Jahren 'Muttersprache', Arenatourneen, Festivals und vielen grandiosen -Open-Airs mit euch, freue ich mich jetzt wahnsinnig darauf, euch bald mein zweites deutsches Album zu präsentieren und zwar live!"

Das Album hat zwar noch keinen Namen, aber eines weiß Sarah schon jetzt: Sie wird im Herbst 2019 wieder auf Tour gehen. "Ich freu mich wie irre darauf, euch bei einem der 14 Konzerte zu sehen. Tickets für die 'SARAH CONNOR -TOUR 2019' gibt's ab Mittwoch, 14.11.2018, 10 Uhr, exklusiv bei eventim.de und ab 16.11. auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen."

Das sind die Tour-Termine