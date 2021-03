Sarah Connor: Zoff und Vorwürfe - sie macht eine traurige Beichte

Sarah Connor ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen in Deutschland. Mit Hits wie "Let's Get Back to Bed - Boy" oder "From Sarah with Love" stürmte sie Anfang der 2000er die Charts. Seit dem ist sie aus der deutschen Musikwelt gar nicht mehr wegzudenken.

Mit ihrem Erfolg ist sie seit langem finanziell unabhängig. Eine Tatsache, die ihr unglaublich wichtig ist. Schuld daran ist ihre Kindheit.