Schauspielerin Barbara Harris ist tot

Trauer um Schauspielerin Barbara Harris. Der "Freaky Friday"-Star ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Barbara Harris wurde 83 Jahre alt

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Doch wie berichtet wird, kämpfte Barbara Harris zuletzt gegen Lungenkrebs. Nun trauern Familie, Freunde und Fans um die beliebte - .

Barbara Harris: Von der Bühne zum Fernsehen

Die Karriere von Barbara Harris begann schon sehr früh. Als Jugendliche stand sie in Chicago auf der Theaterbühne. Mit dem Muscal "From the Second City" feierte die Aktrice ihr Broadway-Debüt.

In den sechziger Jahren stand sie dann auch für Filme vor der Kamera. Zu den bekanntesten Produktionen der Amrikanerin gehören "Freaky Friday - Ein ganz verrückter Freitag" oder "Ein Mann - ein Mord".