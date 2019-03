Schwimmer Kenneth To stirbt mit nur 26 Jahren!

Wie tragisch! Olympia-Hoffnung Kenneth To starb am Montag kurz nach dem Schwimm-Training.

Kenneth To hatte so viele Pläne. Er galt als einer der besten Schwimmer der Welt. 2020 wollte Kenneth an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Jetzt ist er tot.

Plötzlicher Tod mit 26

Am Montag trainierte der 26-Jährige an der University of Florida in Gainesville. Doch kurz danach ging es ihm immer schlechter. "Er hat sich im Training unwohl gefühlt und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb", heißt es in dem offiziellen Statement des Hongkong Sport Institut. "Wir sind zutiefst geschockt und traurig. Er war bei seinen Team-Kollegen und den Gegnern extrem beliebt. Sein plötzlicher Tod ist ein riesiger Verlust für den Sport in unserem Land". Woran genau Kenneth starb, ist nicht bekannt.

So erfolgreich war Kenneth To

Kenneth wurde in Hong Kong geboren, wuchs jedoch in Australien auf. Im Laufe seiner Karriere schwamm er sowohl für den australischen als auch für den chinesischen Schwimmverband. 2013 gewann Kenneth Silber mit der australischen Lagenstaffel bei den Commonwealth-Spielen. Ein Jahr später konnte er sich mit seinem Team sogar die Gold-Medaille sichern.