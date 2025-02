"Sex Education"-Skandal: Netflix-Star wegen schwerer Verbrechen zu 15 Jahren Haft verurteilt!

Netflix hat mit Serien wie "Bridgerton", "Stranger Things" und "Squid Game" weltweite Erfolge gefeiert. Auch "Sex Education" gehörte zu den absoluten Publikumslieblingen und brachte Stars wie Ncuti Gatwa, Emma Mackey und Aimee Lou Wood groß heraus. Doch nun rückt nicht der Erfolg der Serie in den Fokus, sondern ein beispielloser Skandal: Schauspieler Alexander Westwood, der in der Serie eine Nebenrolle spielte, wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt! Der Grund: schwerer sexueller Missbrauch in seinen Schauspielkursen.