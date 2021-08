Shirin David: Unfall-Drama hinter den Kulissen!

Die Sendung war aufgezeichnet. Joko WInterscheidt hat aus dem Off verlauten lassen: "Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten und erst nach der Show im Krankenhaus rauskam: Ihr Knöchel war gebrochen. Sechs Wochen Gips. Das volle Programm." Zwar hat Shirin David die Show präsentiert, aber in der kommenden Sendung wird die Rapperin von Palina Rojinski vertreten.

