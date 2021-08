Stefan Mross: Ehekrise - Anna-Carina kann einfach nicht mehr

Immer wieder gibt es Differenzen und Konflikte. "Mein Schatz shoppt gerne", ließ sich Stefan Mross vor Kurzem laut "Woche heute" über Annas Schwächen aus. Sie beschwert sich dagegen über mangelnde Gespräche. Es nervt sie vor allem, dass ihr Schatz gerade morgens sehr wortkarg ist. "Also, ich kann mich schon um sechs Uhr ins Auto setzen und reden. Und das kann Stefan nicht gleich so." "Ich bin ein Morgenmuffel," verrät der Musiker zerknirscht. Dabei weiß er nach zwei gescheiterten Ehen, wie wichtig Gespräche sind. "Auch Kritik vom Partner einstecken, gehört dazu", so Stefan Mross. Aus dem Umfeld munkelt man von einer ersten Ehekrise. Anna hat die Nase voll. Die Kritik seiner Frau dürfte ihn treffen. Schließlich sollte die Ehe mit ihr für immer sein. Anna hat ihn aus einer schweren Phase gerettet, als er zu viel rauchte und zu viel Alkohol trank. Jetzt gibt er zu: "Bei mir kommt manchmal der sture Bayer durch!" Bleibt nur zu hoffen, dass Annas Liebe stark genug ist ...