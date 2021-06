Stefan Mross & Anna-Carina: Dunkle Wolken über ihrem jungen Glück

Auch wenn Anna-Carina und Stefan ein absolutes Traumpaar sind, scheinen die Fans des Schlagerduos einfach nicht zu vergessen, dass Stefan bereits zwei Mal verheiratet war. Nach seiner Ehe mit Ex-Frau Stefanie Hertel, gab er Susanne Schmidt das Jawort. Beide Lieben zerbrachen nach einigen Jahren. Ein Umstand, den auch die Schlagercommunity nicht aus ihrem Gedächtnis streichen kann. So stichelt nun ein Fan von Stefan unter dem Hochzeitstag-Post des Schlagerstars: "Das ist jetzt dann der 3. erste Hochzeitstag oder?" Ein weitere Anhänger ergänzt: "Genau und 3 mal war es der Schönste überhaupt! Heute wird der Bund fürs Leben nicht mehr ernst genommen, eigentlich dürfte man das gar nicht mehr versprechen. " Autsch! Harte Worte, die an Stefan und Anna-Carina sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Doch zum Glück ist der Großteil der Fan-Resonanz positiv! So werden die beiden Schlagerlieblinge auch mit allerhand Glückwünschen überschüttet. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Stichelei nicht all zu sehr zu Herzen nehmen. Widersacher gibt es schließlich immer...