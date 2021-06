Stefan Mross & Stefanie Hertel: Jetzt wird es richtig schmutzig

Der "Immer wieder sonntags"-Moderator schwärmte laut "Freizeitwoche" in einem Interview über seine dritte Ehefrau Anna-Carina Woitschack (28). "In die Vergangenheit schaue ich nicht mehr! Ja, ich bin angekommen! Anna ist das Goldstück, mein Engel, der zur richtigen Zeit um die Ecke kam", so Stefan verliebt. Doch er ließ es nicht darauf beruhen, sondern machte plötzliche bittere Vorwürfe an Annas Vorgängerinnen: Stefan erklärte, dass er in der Vergangenheit nicht ausreichend emotionale Unterstützung von seinen Liebsten bekommen hätte. Zwar lief es für ihn beruflich damals schon sehr gut, aber er fühlte sich oft alleine gelassen. "Das Problem ist, wer auf der Bühne steht, der wird irgendwann süchtig nach Applaus. Im Hotelzimmer, wenn du die Tür zumachst, da gibt es keinen Applaus mehr. Wenn du nach Hause kommst und du kannst es keinem erzählen so richtig, dann bist du ganz, ganz schnell alleine und verlassen auf dieser Welt!" Unfassbar, was Stefan da auspackt und welche Anschuldigungen er erhebt!