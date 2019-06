Stefanie Giesinger und Freund Marcus: Hurra, sie sagen JA!

Reddit this

Stefanie Giesinger war mit ihrem Freund Marcus Butler in Tel Aviv – und verriet ein süßes Geheimnis…

Verliebt, verlobt – und bald verheiratet? Sieht ganz so aus: Vor wenigen Tagen tauchte Model (22) in einer -Story aus Tel Aviv auf, wo sie mit ihrem Freund Marcus Butler (27) und Influencer Riccardo Simonetti (26) die Gay-Pride-Parade besuchte. Und verriet dabei ganz nebenbei: „Wir wollen ja auch in Deutschland heiraten.“

Stefanie Giesinger ist im Hochzeits-Fieber

Wow, wird es jetzt ernst für die einstige „GNTM“-Gewinnerin und den britischen YouTuber? „Ich möchte mit Marcus den Rest meines Lebens verbringen. Ich liebe ihn so sehr“, hat Steffi schon früher geschwärmt. Seit 2016 sind sie ein Paar, führen eine Fernbeziehung zwischen Steffis Wohnsitz Berlin und Marcus’ Heimatstadt London. Jetzt ist es wohl an der Zeit für den nächsten Beziehungsschritt! Nur mit Nachwuchs will sich Stefanie noch Zeit lassen, wie sie im letzten Jahr der „Bild“ verriet: „Ich brauche noch sieben Jahre, um mich auszutoben und die Welt zu bereisen.“