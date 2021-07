Stefanie Hertel: Der nächste Tiefschlag - Wann hört es endlich auf?

Eigentlich wollte Stefanie Hertel via "Instagram" lediglich einen Schnappschuss mit ihren Fans teilen, der im Rahmen des Sommer Open Airs von "Wenn die Musi spielt" entstanden ist. Doch wie es scheint, kamen das Foto sowie die Sendung bei einigen ihrer Follower gar nicht gut an. So nutzen diese jetzt das Bild als Plattform, um ihren Frust über eine in der Sendung gezeigte "Falco"-Interpretation loszuwerden. "Falco's Musik in solch Sendung zu interpretieren war definitiv keine gute Idee. Falco war ein großartiger Musiker. Diese Version von "Rock me Amadeus" ging überhaupt nicht" sowie "Falco zu covern war sehr dumm. Alleine der Wiener Dialekt ist Pflicht bei dieser Legende. Hättest doch den Bohlen nachsingen können der singt so schräg wie du", sind nur einige Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Autsch! Was Stefanie über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...