Stefanie Hertel: Schwerer Abschied! Doch sie muss stark bleiben

Rund 890 Kilometer muss Stefanie quer durch Deutschland fahren, um ihren Ehemann Lanny Lanner, Tochter Johanna und Papa Eberhard Hertel wieder in die Arme schließen zu können. Denn ihr Hamburger Arbeitsplatz ist ja nicht gerade ums Eck vom heimischen Chiemgau!

Erst im November gab es für Stefanie eine Verlängerung in der "ABBA"-Show. Ihre Weihnachtstournee "Märchenhafte Weihnacht" hält sie noch bis Ende Dezember auf Trab. Puh! Für die Musikerin nicht leicht, Job und Familie zu vereinbaren. Sobald Stefanie zur Ruhe kommt, denkt sie an ihre Liebsten und an ihre Mutter Elisabeth, die vor sechs Jahren am 10. Dezember verstarb. "Ich trage sie immer bei mir, ganz fest in meinem Herzen", verriet sie.