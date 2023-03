Stefanie Hertel: Tränen-Tragödie! Ihr Herz blutet

Stefanie Hertel hat eine ganz besondere Beziehung zu Griechenland. Im Interview mit "Schöne Woche" erzählt die Schlagersängerin emotional aufgeladen: "Es ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsland von Lanny, Johanna und mir. Aus Griechenland stammt auch unsere Keri, die wir vor sechs Jahren als streunende Findelhündin gerettet haben. Mit unseren beiden lieben Freunden Astrid und Niko, die auf der Peloponnes-Halbinsel wohnen, habe ich daraufhin beschlossen, etwas für den Tierschutz in dieser Region zu unternehmen." Eine ehrenvolle Aufgabe, der sich Stefanie Hertel da verschrieben hat! Doch es ist nichts für schwache Nerven! Die Situation vor Ort sie dramatisch. "Zwar hat Patras, die drittgrößte Stadt in Griechenland, inzwischen endlich ein Tierheim, das platzt jedoch aus allen Nähten. Mir steigen die Tränen in die Augen, wenn ich an das Leid der armen Tiere denke, die auf den Straßen ums Überleben kämpfen. Es gibt viele Probleme auf dieser Welt, doch wir dürfen die Augen auch vor diesem Elend nicht verschließen", appelliert sie im Gespräch.

Stefanie Hertel hat ein großes Herz für Tiere - besonders für Hunde. Am liebsten hätte sie alle mit zurück nach Deutschland genommen. Doch die Arbeit vor Ort sei das Wichtige - es mache den Unterschied. Diese Arbeit ginge jedoch nur mit finanzieller Unterstützung, wie sie erklärt: "Es braucht dringend finanzielle Unterstützung! Ich kann versichern, dass jede Spende an die 'Stefanie Hertel hilft'-Stiftung mit dem Kennwort 'Patras' genau hier eingesetzt wird. Jeder Euro hilft, diese liebenswerten Tiere vor dem Hungertod zu bewahren! Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, der Besuch in Griechenland hat mich jedoch sehr mitgenommen."

