Stefanie Hertel: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Oh je! So kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Schlager Sängerin eigentlich für ihre fröhliche und lockere Art bekannt ist, läuft es bei ihr aktuell überhaupt nicht gut...

Stefanies Tochter ist genervt

Wie Stefanie und ihre Tochter Johanna nun erklären, bringt sie die aktuelle Situation ganz schön an ihre Grenzen. So erklärt Stefanie gegenüber "Leute heute": "Ich glaube, die Johanna, der geht es schon ein bisschen auf den Geist." Johanna ergänzt: "Ich glaube, jetzt kommt mein pubertäres Ich zum Vorschein. Ich war nie pubertär, hatte nie Probleme, und jetzt kommt die Pubertät, jetzt kommen die Probleme." Oh je! Doch damit nicht genug! Auch in ihrer Ehe muss Stefanie nun einen Tiefschlag verkraften...

Stefanie ist planlos

In diesem Jahr feiern Stefanie Hertel und ihr Ehemann Lanny Lanner ihren sechsten Hochzeitstag. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch die Corona-Krise macht Stefanie auch dabei einen Strich durch die Rechnung. Während die beiden ihr Jubiläum nämlich eigentlich feiern wollte, wird daraus jetzt nichts: "Wir sind auf jeden Fall zu Hause.", erklärt Stefanie. Lanny ergänzt: "Wahrscheinlich werden wir was Schönes kochen." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie ihren Tag dennoch genießen können!

