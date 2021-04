Stefanie Hertel & Lanny: Ehe-Krise! Schaffen sie das verflixte siebte Jahr?

Oft wird es zu Hause so laut, dass Stefanies Tochter (19) die Wogen glätten muss. "Johanna ist auf jeden Fall ganz oft diejenige, wenn es zwischen uns kracht, die dann wieder schlichtet. Sie sagt dann: 'Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Worüber streitet ihr hier eigentlich?!'"

Manchmal gehen die beiden auch unversöhnt zu Bett. Ein fataler Fehler! Denn: Wer sich nachts wütend und grollend schlaflos hin und her wälzt, ist auch am nächsten Morgen noch gereizt und riskiert langfristig seine Beziehung, das haben Psychologen herausgefunden. Doch auf die Ewigkeit haben Stefanie und Lanny, die beide bereits verheiratet waren, ihre Liebe scheinbar sowieso nicht ausgelegt: "Lanny liebe ich jetzt. Was in zwanzig Jahren ist, weiß niemand", erklärte Stefanie bereits kurz nach der Hochzeit freimütig.

Plant sie deshalb jetzt ungewöhnlich viel ohne ihren Mann? Nach "The Masked Singer" und ihrem Fast-Nackt-Auftritt bei "Showtime of my Life" geht sie in wenigen Monaten mit dem smarten Stuart Sumner (40) auf Theater-Tournee. Zur Erinnerung: Auch ihren Lanny lernte sie einst auf der Bühne kennen ...