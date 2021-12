Stefanie Hertel & Lanny Lanner: Jaa, Hochzeit und ein Baby!

Die Vater-Qualitäten ihres Gatten hat die Vogtländerin jedenfalls schon geprüft. Als die zwei damals zusammengekommen sind, war Johanna, die aus der Beziehung mit Stefan Mross stammt, noch ein kleines Mädchen. Stefanie erzählt von ihrem ersten Zusammentreffen: "Lanny wohnte zu dem Zeitpunkt bereits in der Nachbarschaft. Die beiden hatten sich zuvor kurz durch mich kennengelernt, er war ihr sofort sympathisch." Und dann ging ihre Tochter einfach mal zu dem "Neuen" rüber, ohne ihrer Mama Bescheid zu sagen: "Lanny machte Johanna Rooibos-Tee, die beiden spielten gemeinsam ein Computerspiel."

Und heute ist er für Johanna der beste Ersatzpapa. Sie schwärmt von ihm in einem Lied: "Du bist der, der meine Hand hält. Der, auf den ich mich verlassen kann. Du bist so was wie mein Papa." Die drei sind eine richtige Familie. Und es wäre doch so schön, wenn in diese liebevolle Familie noch ein kleiner Mensch einziehen dürfte. Wie sagte Stefanie noch? "Wer weiß schon genau, was das Leben bringt." Nun, manchmal bringt es ein neues, kleines Leben …

Ärger bei Stefan Mross und Stefanie Hertel! Jetzt wird es richtig schmutzig: