Stefanie Hertel & Stefan Mross: Bittere Enthüllung 10 Jahre nach der Trennung - Das wusste niemand

Vier Jahre später verkündeten sie offiziell ihre Beziehung. Die Krönung der Liebe war die Geburt der heute 19-jährigen Tochter Johanna, die standesamtliche Trauung 2006 in Florida und die kirchliche in Südtirol. Zum Traumduo der deutschen Volksmusik wurden Stefan und Stefanie durch ihre gemeinsamen Fernsehauftritte und die Veröffentlichung von Alben. Das Paar strahlte um die Wette, wann immer es gemeinsam vor der Kamera stand und schenkte den Fans so für einen Moment das Gefühl von heiler Welt. Umso größer war der Schock, als sie sich nach fünf Jahren Ehe und siebzehn Jahren als Paar im September 2011 trennten.

"Es stand zwischen uns schon länger die Frage im Raum, ob wir den öffentlichen Druck, der die ganze Zeit auf unserer Ehe lastete, noch ertragen können und wollen", klagte Stefan laut "Das Neue". "Wir hatten tolle Zeiten, haben eine wundervolle Tochter, und dennoch wurde unsere Beziehung immer wieder von außen infrage gestellt."

Seine heutige Ex-Frau sah das nüchterner: "Stefan und ich waren 17 Jahre zusammen. Das ist eine Beziehung, die lange funktioniert hat, aber irgendwann eben nicht mehr!" Ihren Karrieren hat die Trennung nicht geschadet: Stefan ist als Moderator der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" erfolgreich. Und auch Stefanie hat sich inzwischen neben ihrer Gesangskarriere als MDR-Moderatorin etabliert.