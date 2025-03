Steffen Henssler: Bitteres Aus! Er wirft das Handtuch

Seit über zwei Jahrzehnte können Fans des guten Geschmacks feines Sushi und Sashimi im "Henssler Henssler" verputzen. Jetzt steigt Steffen Henssler aus! Die Differenzen mit seinem Vater sind jetzt wohl unüberbrückbar geworden: "Nach fast 25 erfolgreichen Jahren des 'Henssler Henssler' habe ich gemerkt, dass die gastronomischen und konzeptionellen Ansichten meines Vaters und meiner Person nicht mehr übereinstimmen, weswegen ich mich nun aus dem 'Henssler Henssler' zurückgezogen habe", so der TV-Koch zu "Bild".

Von seinem Vater möchte sich der Gastronom nun distanzieren und deshalb auch eine Namensänderung durchsetzen: "Bereits nach meinem Ausscheiden aus dem Lieferdienst 'Henssler at Home' 2019, welcher immer noch unter dem Namen betrieben wird, kommt es immer wieder zu Verwechslungen, was ich in diesem Fall durch eine Umbenennung des Restaurants vermeiden möchte. Hierzu wird es eine rechtliche Klärung geben."