Steffi Graf: Besorgniserregende Bilder! So schlecht geht es ihr wirklich!

Gab es eine Liebeskrise, so scheint sie überwunden. Steffi schaut in die Kamera, Andre Agassi strahlt selig. Und er verspricht, laut "Neue Post": "Ich will ein besserer Ehemann werden." Weil er seine Frau auch nach fast 20 Jahren noch immer so abgöttisch liebt, ohne sie nicht leben kann. "Wenn sie still steht, ist sie eine Göttin; in Bewegung ein Gedicht", sagt Andre. Worte der Verehrung und einer tiefen Liebe.