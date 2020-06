Supertalent-VERBOT: So wehrt sich RTL!

Kein Soundcheck, miese Tontechnik, Beleidigungen vom Poptitan - aus diesen Gründen wurde es RTL gerichtlich untersagt, den Auftritt von "Qult" zu senden.

Das will der Sender jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

"Es geht natürlich nicht, dass jeder, der mit seinem Auftritt beim 'Supertalent' unzufrieden ist und eine Kritik bekommt, nachher Gründe sucht, um sich gegen eine Ausstrahlung zu wehren. Dafür gibt es Verträge und die Sendung und Dieters Sprüche sind bekannt", erklärte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer gegenüber dem Branchendienst "DWDL".

Sie betont, dass eines der Bandmitglieder nach dem Auftritt in die Kamera gesagt haben soll: "Wir hatten einen geilen Auftritt."

RTL will nun Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung einlegen. In diesem Fall ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen.