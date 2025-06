Sven Martinek: Späte Reue! "Ich war ein würdeloses Monster"

Heute, acht Jahre später, sind Sven und seine Bianca nicht nur ein Paar – sie sind ein Team. Und neuerdings auch beruflich: Auf Mallorca helfen sie als Liebes-Coaches anderen Paaren, ihre Beziehungen zu vertiefen. Erfahrung bringt er reichlich mit. Doch nun ist aus dem Getriebenen ein Mann geworden, der endlich angekommen ist – in seinem Leben, in seiner Liebe, in sich selbst.