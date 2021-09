Tahnee: Sie lüftet das Geheimnis um ihre Lebensgefährtin

Entdeckt wurde Tahnee Schaffarczyk bereits 2011 beim „RTL Comedy Grand Prix“, doch erst seit das Nachwuchstalent 2017 an der Seite von Luke Mockridge das Stand-Up-Comedy-Format „NightWash“ moderierte ist sie in aller Munde. Nach der Moderation bei Kika und Disney sowie verschiedenen Gast-Auftritten wie in der ARD-Show "nuhr im Ersten", darf sich Tahnee im Oktober 2021 bei „LOL: Last One Laughing“ mit den ganz Großen der Comedy-Szene messen. Mit ihrer ehrlichen und authentischen Art kann die rothaarige Schönheit bei den Amazon-Zuschauern sicher punkten. Statt über andere zu witzeln, thematisiert das Comedy-Talent seit Jahren lieber ihr eigenes Privatleben in ihrem Bühnenprogramm – und das kommt an!