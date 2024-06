Thea Gottschalk & Natascha Ochsenknecht: Tiefe Verbindung! Jetzt sollen es alle wissen

Sie ist in den sozialen Medien sehr aktiv und lässt ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben. Natascha wiederum zeigt ihre Zuneigung, indem sie Theas Posts mit liebevollen Worten wie "Love it" oder "Wie süß" kommentiert. Hin und wieder sticheln die beiden charmant in Richtung ihrer Ex-Männer. Ist das ihre süße Rache? Vielleicht sind diese kleinen Seitenhiebe ihre Art zu sagen: "Wir lassen uns nicht unterkriegen."

Der Schmerz muss tief sitzen. Nach 40 Jahren scheinbarer Traumehe trennte sich Moderatoren-Ikone Thomas Gottschalk (74) praktisch über Nacht von seiner Frau Thea – für seine Karina (62). Autsch! Mittlerweile sind Thea und Thomas Gottschalk geschieden. Auch Natascha Ochsenknecht hat es hart getroffen. Auf die Frage eines Fans, ob sie noch Kontakt zu ihrem Ex-Mann Uwe (68) habe, antwortete sie kürzlich: "Wer ist das?"

Seit 2019 ist Natascha offiziell Single. Ob die zwei jemals wieder das Glück mit einem Mann finden werden? Die Zukunft bleibt ungewiss, die Wunden sind tief. Bleibt zu hoffen, dass die Rachegedanken die beiden nicht übermannen und sie stattdessen Kraft und Zuversicht in ihrer Freundschaft finden.