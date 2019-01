Theo Adam: Der Sänger ist tot

Zuletzt litt er an einer langen Krankenhaus und war in einem Pflegeheim in Dresden. Schon zu DDR-Zeiten war er international bekannt und hatte sogar eine eigene -Sendung.

Die traurige Todesnachricht bestätigte seine Familie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. In der Loschwitzer Kirche soll die Trauerfeier am 18. Januar stattfinden.

Theo Adam war international bekannt

"Er war ein brillanter Künstler und ebenso großartiger Pädagoge, der vieles von seiner Begeisterung für den Gesang an die Studierenden weitergeben konnte", sagte Rebekka Frömlin von der Dresdner Hochschule für Musik.

Am 1. August 1926 wurde Theo Adam in Dresden geboren, wurde später zu einer der Sängerknaben im Dresdner Kreuzchor und studierte Gesang nach dem Krieg. Später sang er an der Staatsoper Dresden und sang auch bei den Bayreuther Festspielen. Unter anderem trat er auch in New York auf und bekam mit „Theo Adam lädt ein“ eine eigene TV-Sendung.