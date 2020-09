Thomas Gottschalk: Fieser Seitenhieb gegen Giovanni Zarrella!

Aktuell ist Giovanni Zarrella mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur So ist er nicht nur mit seiner Musik super erfolgreich, auch beim "ZDF" soll er jetzt seine eigene Show bekommen. Wie nämlich nun durch "Bild" berichtet wird, sollen ab Herbst nächsten Jahres mindestens zwölf große Samstagabend-Musikshows für das ZDF mit Giovanni geplant sein. Giovanni würde damit in die Fußstapfen von Kult-Moderator Thomas Gottschalk treten. Doch was denkt der Entertainer über die Entscheidung des Senders?