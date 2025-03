TV-Koch Steffen Disch: Das ist zur Todesursache bekannt

Was für eine traurige Nachricht! Der beliebte TV-Koch Steffen Disch ist überraschend im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Wie die "Badische Zeitung" berichtet, starb er bereits am 3. März an einem Herzinfarkt, während er im Schwarzwald unterwegs war. Er hinterlässt seine erwachsene Tochter und deren Mutter, seine Partnerin, seinen Vater und dessen Frau.