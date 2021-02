Unter Uns: Ausstiegs-Schock! Sie verlässt die Serie

BILD will diese Information von einem Insider bekommen haben. "Sie hatte ihren letzten Drehtag schon im Dezember vor der Weihnachtspause. Alle sind traurig, dass sie raus ist", erklärt dieser. Und auch ein RTL-Sprecher hat die News nun gegenüber BILD bestätigt.

Wieso sie den Entschluss gefasst hat die Serie zu verlassen, weiß man allerdings nicht. Für die Fans wird der Ausstieg aber sicher ein Schock.

Und was noch schlimmer ist? Das Nachrichtenblatt will wissen, dass sie nicht die Einzige ist, die die Serie verlässt. auch weitere Stars sollen bald nicht mehr in der Soap zu sehen sein. Wer das sein wird? Man darf gespannt sein...

