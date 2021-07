Valentina Pahde: Mager-Schock! Sorge um die "GZSZ"-Beauty

Auf Instagram offenbarte Valentina während der Staffel, dass sie 5 Zentimeter in der Taille verloren und ganze vier Kilo abgenommen hat. Sind nach dem Finale Ende Mai etwa noch mehr Pfunde gepurzelt? Valentina hat jetzt ein Bild gepostet, das bei den Fans für Diskussionen sorgt. Die Schauspielerin guckt verführerisch in die Kamera, ihren roten Seidenmantel lässt sie leicht runterstreifen und gewährt damit freien Blick auf ihren nackten Rücken. Was sofort auffällt: Die Schulterknochen stehen deutlich hervor. "Du bist sehr dünn geworden. Pass auf dich auf, bitte", sorgt sich ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Schatzi, ich mag dich, aber bitte nimm ein bisschen zu."