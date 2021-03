Valentina Pahde: Verletzt! Bedeutet das ihr "Let's Dance"-Aus?

Valentina Pahde begeistert bei "Let's Dance" Zuschauer und Jury. Für ihre Salsa heimste sie am vergangenen Freitag stolze 27 Punkte ein und schaffte es auf Anhieb in die nächste Runde. Doch was kaum einer weiß: Valentina tanzte die ganze Zeit mit gebrochener Rippe...

