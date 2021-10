Victoria & David Beckham: Bittere Trennung!

Klare Antwort von Victoria: „No way!“ Die Designerin hat schließlich ganz andere Pläne, und die spielen sich vor allem in London ab! Nachdem ihr Fashion-Business in letzter Zeit eher schleppend lief, will sie jetzt mit Vollgas durchstarten, ist derzeit in ihrem Atelier dabei, neue Trend-Pieces für die nächste Kollektion zu entwerfen. „London ist etwas ganz Besonderes. Es ist meine Heimat, ich bin sehr stolz darauf, Britin zu sein, und meine Modemarke ist auch britisch“, stellte das einstige Spice Girl schon in der Vergangenheit unmissverständlich klar. Tja, Posh pocht also auf London, David will nach Miami – und der Tipp, sich in der Mitte zu treffen, taugt in diesem Fall auch nichts…

Das Thema dürfte also noch für ordentlich Zoff sorgen! Zumal David offenbar schon laut darüber nachdenkt, allein seine Zelte in den USA aufzuschlagen: Seit letztem Jahr gehört eine 22 Millionen Euro teure Luxus-Penthouse-Bude im Herzen Miamis zum Familienbesitz, hier würde „David mit seinem Team in Zukunft viel Zeit verbringen“, hatte sein Sprecher schon kurz nach dem Kauf angekündigt. Von Vic war damals keine Rede. Offensichtlich plant das Glamour-Couple jetzt einen Neuanfang – getrennt voneinander…

Wie niedlich! Im Video seht ihr die süßen Kinder der Promis: