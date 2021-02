Vincent Jackson: Der Ex-NFL-Profi (38) wurde tot in seinem Hotelzimmer gefunden

Laut den Behörden hat Vincent seit dem 11. Januar 2021 in dem Hotel gewohnt. Am 11. Februar gab seine Familie eine Vermisstenanzeige auf. Beamte erkundigten sich daraufhin bei dem ehemaliger Wide Receiver. In der offiziellen Meldung heißt es: "Nachdem man Jacksons Wohlbefinden festgestellt hatte, wurde der Vermisstenfall annulliert." Doch nur drei Tage später war er tot. Was ist passiert? Bisher völlig unklar...