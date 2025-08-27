-113 Kilo! So sieht Arnold Schwarzeneggers Sohn heute aus
Christopher Schwarzenegger überrascht mit einem neuen Look. Hier erfährst du, wie er 113 Kilo verlieren konnte!
Christopher Schwarzenegger hat seit seinem letzten öffentlichen Auftritt so einige Kilos verloren!
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Während Patrick Schwarzenegger ("The White Lotus") dem Vorbild seines Vaters gefolgt und inzwischen als Schauspieler erfolgreich ist, zieht sich sein Bruder Christopher lieber zurück. Doch genau dieses stille Auftreten macht seinen aktuellen Wandel umso bemerkenswerter. Der jüngste Sohn hat ganze 113 Kilo abgenommen und zeigt, dass Veränderungen auch ohne großes Aufsehen beeindrucken können!
Neues Familienfoto auf Instagram
Kürzlich teilte seine Schwester Katherine auf Instagram Aufnahmen eines Familienausflugs: Christopher sitzt dort entspannt in weißem Hemd und rosa Shorts auf einem Boot. Mit von der Partie sind Mutter Maria Shriver, Katherine samt Ehemann Chris Pratt und deren Kinder. Die Resonanz? Die Fans sind positiv überrascht: Eine Nutzerin lobt Christophers neuen Look, jemand anderes nennt seine Entwicklung "inspirierend", und ein weiterer Kommentar stellt fest, wie wohl er sich zu fühlen scheint.
Der Weg hinter dem Wandel
Christopher Schwarzeneggers äußerliche Veränderung ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses. Schon im 2023 berichtete er gegenüber "Men’s Health" offen von seinen Erfahrungen. Bereits als Schüler kämpfte er mit Unsicherheiten rund um sein Gewicht. Ein Schlüsselerlebnis war für ihn eine Australien-Reise 2018: Dort wurde ihm noch bewusster, wie sehr ihm sein Gewicht im Alltag Grenzen setzte. Besonders ein gescheiterter Fallschirmsprungversuch hatte nachhaltige Wirkung.
Kleine Schritte, große Wirkung
Im Anschluss fasste Christopher einen einfachen Entschluss: Während der Fastenzeit verzichtete er auf Brot. Das Resultat? Die ersten 13 Kilo waren geschafft – ein Erfolg, der ihm neuen Antrieb gab. Der Weg war damit allerdings keineswegs geradlinig: Rückschläge, Neuanfänge und viel Disziplin begleiteten ihn. Über Jahre hinweg machte er weiter, Schritt für Schritt, in Richtung eines gesünderen Lebensstils.
Men's Health Magazine
Instagram / @katherineschwarzenegger