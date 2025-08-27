-113 Kilo! So sieht Arnold Schwarzeneggers Sohn heute aus

Christopher Schwarzeneggers äußerliche Veränderung ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses. Schon im 2023 berichtete er gegenüber "Men’s Health" offen von seinen Erfahrungen. Bereits als Schüler kämpfte er mit Unsicherheiten rund um sein Gewicht. Ein Schlüsselerlebnis war für ihn eine Australien-Reise 2018: Dort wurde ihm noch bewusster, wie sehr ihm sein Gewicht im Alltag Grenzen setzte. Besonders ein gescheiterter Fallschirmsprungversuch hatte nachhaltige Wirkung.