Abdul "Duke" Fakir: Der "Four Tops"-Sänger ist tot

Duke und seine Bandkollegen Levi Stubbs (†72), Lawrence Payton (†59) und Renaldo "Obie" Benson (†69) prägten mit ihren Hits "I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)", "Baby I Need Your Loving" oder "Reach Out, I’ll Be There" 1960er-Jahre. 1990 wurde die Band dann in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen, auf Instagram bedauert die Organisation den Tod des Sängers: "Der 1990 aufgenommene Abdul 'Duke' Fakir war das letzte verbliebene Originalmitglied der Four Tops, einer der mächtigsten Gesangsgruppen aller Zeiten. Vereint durch ihre Freundschaft und ihre Liebe zur Musik blieb das Gründungsquartett über vierzig Jahre lang intakt und vereinte dramatischen, ausgefeilten Gesang mit dem brillanten Songwriting und der Produktion von Motown, um ein erstaunliches Werk zu schaffen."