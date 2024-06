"Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen": So spannend geht es weiter!

In der nächsten Folge beschäftigt sich Hans mit einer der gefährlichsten Drogen der Welt - Crystal Meth. Er möchte die Suchtkranken kennenlernen, sie verstehen und Antworten auf Fragen wie "Warum konsumiert man diese Droge?" und "Welche Auswirkungen hat der regelmäßige Konsum für die Betroffenen?" finden. Hierfür führt es Hans nach Chemnitz zu der 28-jährigen Jessica und der dreifachen Mutter Dominika.

Jessica kam bereits im Alter von zwölf Jahren das erste Mal mit Drogen in Berührung — nur kurz darauf auch mit Crystal Meth. Einer Droge, die sehr schnell abhängig macht und daher als eine der gefährlichsten Suchtmittel der Welt gilt. Seit mehr als 16 Jahren ist Jessica mittlerweile abhängig, auf Hilfe aus ihrem Umfeld kann sie nicht zählen, denn auch Mutter Peggy und Freund David sind suchtkrank. Die Droge hat Jessicas Leben und ihren Alltag also förmlich fest im Griff. Dennoch fasst die 28-Jährige jetzt den Mut und entschließt, dass sie der Abhängigkeit endlich entkommen und sich in eine Therapie begeben muss.

Auch Dominika ist bereits seit 20 Jahren Crystal Meth abhängig. Dies kam jedoch erst vor kurzem ans Licht und der Mutter droht ihre Sucht jetzt teuer zu stehen zu kommen. Das Jugendamt möchte ihr nun nämlich das Sorgerecht für ihre jüngste Tochter entziehen. Dominika wird klar, dass sie irgendwie von der Droge loskommen muss, um ihre Tochter nicht zu verlieren oder zumindest die Chance zu erhalten, sie eines Tages wieder bei sich zu haben. Aber wie soll sie das nur anstellen? Eine langjährige Sucht wie diese kann man nicht so einfach hinter sich lassen. Dominika steht ein langer und harter Kampf bevor.

Weiterhin begibt sich Hans an den Flughafen Köln/Bonn und wirft ein Blick hinter die Kulissen des internationalen Drogenschmuggels. Mithilfe von Zollbeamten will er verstehen, wie die Drogen ins Land kommen und was der Staat dagegen unternimmt. In einem toxikologischen Labor bekommt Hans abschließend auch aus wissenschaftlicher Sicht Einblicke in die Droge Crystal Meth und erfährt, was sie so gefährlich macht.

Am Dienstag, 4. Juni, sehen wir dann ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI welche Erkenntnisse Hans Sarpei über die Droge Crystal Meth machen konnte. Wer nicht warten will, kann die neue Folge aber auch jetzt bereits bei RTL+ schauen.

