Oh lá lá! Wer kommt denn da angeschwommen? "Adam sucht Eva"-Kandidat Jan Sokolowsky staunt nicht schlecht, als er die neue Eva im Wasser vor der "Queen Atlantis" entdeckt. Noch größer wird seine Freude, als er die Schönheit endlich an Board bewundern kann. Denn dem " "-Gewinner 2017 gefällt, was oder besser wen er da sieht. Kandidatin Emilija Mihailova fällt nämlich optisch genau in sein Beuteschema. "Eine neue Eva - schön, dass du da bist", freut sich Jan. Und auch Emilija scheint von dem Adam sehr angetan zu sein. Beide werfen sich immer wieder intensive Blicke zu, legen ihren Kopf schief - wären sie nicht bereits nackt, würden sie sich in diesem Moment wahrscheinlich mit den Augen ausziehen...

Adam sucht Eva: "Halt die Fresse!" Emilija Mihailova rastet aus

"Adam sucht Eva": Jan und Emilija sind optisch ein Traumpaar

Ganz klar: Zwischen den "Adam sucht Eva"-Kandidaten sprühen heftig die Funken! Jan Sokolowsky bekommt sein Dauergrinsen seit Emilija Mihailovas Ankunft an Board gar nicht mehr aus dem Gesicht. Das fällt auch der 29-Jährigen sofort auf. "Was ich optisch auf jeden Fall sehr gut fand, was ich auch immer sehr wichtig finde bei einem Mann, sind seine weißen Zähne", sagt Emilija. Aber nicht nur die stechen der EX-" "-Teilnehmerin sofort ins Auge, sondern auch seine zahlreichen Tätowierungen. Davon hat der 29-Jährige nämlich noch mehr als sie. Vielleicht der Grund, weshalb sich die Beiden vom ersten Augenblick an so attraktiv finden?

Zwischen Emilija und Jan wird's intim

"Auf jeden Fall das, was ich immer beschrieben habe. Ja da guckt man gerne auch zwei Mal hin", freut sich Jan. Und genau das macht er dann auch. Denn als Emilija Jans Body bewundert "Oh du hast auch Farbtattoos" und ihm spontan ihre tätowierte Kehrseite zeigt, reagiert der sofort: "Oh das ist schön, dreh dich mal ganz um." Natürlich nur, um die kreativen Motive auf ihrem Hinterteil zu bewundern, Augenzwinker. Fest steht: zwischen den Beiden geht es heiß her, vielleicht ja bald auch in intimeren Sphären. Mal sehen wie das die " "-Konkurrenz so findet...