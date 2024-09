Adele: Endgültiges Bühnen-Aus besiegelt?

Nachdem sie ihre restlichen Gigs in Las Vegas im Herbst abgeschlossen haben wird, möchte die Erfolgs-Sängerin ein neues Kapitel aufschlagen: "Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und ich will es jetzt leben. Ich werde euch schrecklich vermissen", so die Britin. Was sie damit meint? Family first!

Seit 2021 ist die Mutter eines elfjährigen Sohnes mit Sportagent Rich Paul zusammen, in München bestätigte sie ihre Verlobung. Zuletzt hatte Adele bereits angedeutet, dass sie die Familie gern erweitern würde. Trällert sie also in Zukunft Kinderlieder statt Herzschmerz-Songs? Gut möglich! Wann es wieder "Hello, it’s me" von Adele heißen wird, ist völlig unklar. Die Sängerin legte zwar schon öfter Pausen ein, zwischen ihren Alben "25" und "30" lagen sechs Jahre. Doch dieses Mal klingt der Abschied ziemlich endgültig …

Wie sehr sich Adele über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video. Was ist mit ihrem Gesicht passiert?