Adele: Sie spricht über ihr Karriere-Aus!

Was für furchtbare Nachrichten von Sängerin Adele! In einer traurigen Beichte berichte die Sängerin nun erstmals über ihr Karriere-Aus...

ist aus der internationalen Musikwelt nicht wegzudenken. Seit Jahren begeistert sie Millionen von Menschen mit ihrer Musik und kann auf eine riesige Fan-Base zurückblicken. Doch jetzt das Traurige...

Adele will letztes Konzert in London geben

Obwohl Adele bei ihren Konzerten stets vor ausverkauften Hallen auf der Bühne steht, scheint die Sängerin über ein Karriere-Aus nachzudenken. So erklärte sie bereits, dass ihr letztes Konzert in London stattfinden soll. "Ich möchte meine letzte Show in London haben, weil ich nicht weiß, ob ich jemals wieder auf Tour gehen werde. Also möchte ich wenigstens, dass die Performance zu Hause stattfindet", ebenfalls fügt sie hinzu. "Das Touren ist etwas Besonderes, aber es passt nicht besonders gut zu mir. Ich bin ein echter Stubenhocker und freue mich sehr über die kleinen Dinge." Was für traurige Nachrichten für ihre Fans. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Wie soll Adeles Leben ohne Musik nur aussehen?

Adele hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt

Wie Adele verrät, hat sie sich in der letzten Zeit als Köchin probiert. So berichtet die Sängerin gegenüber "Vogue": "Ich war von den Lieferdiensten wirklich gelangweilt, also dachte ich mir, dass ich endlich einmal lernen sollte, wie man kocht. Also fing ich mit den 'Mahlzeiten in 30 Minuten' von Jamie Oliver an. Es schmeckt, aber schon nach wenigen Koch-Einheiten ist mir auch das zu langweilig geworden. (…) Ab und zu probiere ich mich jetzt an Gourmet-Gerichten." Ob Adele in Zukunft den Kochlöffel gegen das Mikro eintauschen wird? Wir können gespannt sein...