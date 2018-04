Adele: Überraschende Hochzeits-News!

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Während Adele letztes Jahr ein absolutes Erfolgsjahr verzeichnen konnte -die Sängerin räumte fünf Grammys ab- ist es dieses Jahr auffallend ruhig um die 29-Jährige geworden. Wer dabei jedoch denkt, die "Rolling in the Deep"-Interpretin hätte sich eine kreative Pause gegönnt, liegt falsch. Wie jetzt bekannt wurde, überraschte Adele ihre Fans mit unerwarteten Hochzeits-News!

Adele begeistert ungeschminkt auf Instagram!

Adele im Hochzeitsfieber

Obwohl Adele eine echte Vollblut-Sängerin ist, schien es bei ihr in den letzten vier Monaten eher ruhig zuzugehen. Zeit zum Entspannen fand Adele dabei jedoch nicht. Wie jetzt nämlich berichtet wurde, war Adele voll und ganz damit beschäftigt eine Hochzeit zu planen. Dies plauderte nun der britische Comedian Alan Carr über seine Hochzeit mit seinem Partner Paul Drayton aus.

Adele hat einen Spitzenjob gemacht

Wie der Comedian weiterhin verriet, habe Adele bei ihrer Hochzeitsplanung alle Erwartungen übertroffen. So berichtete er in der britischen TV-Sendung The One Show: "Wir kennen sie schon ewig und als wir ihr erzählt haben, dass wir heiraten, sagte sie: 'Kann ich bitte den ganzen Tag für euch planen?" Ebenfalls fügte er hinzu: "Sie hat alles organisiert. Sie ist die netteste, süßeste, großzügigste Person, die es gibt. Es war absolut fantastisch. Ich kann ihr das niemals zurückgeben. Wie wir alle wissen, ist sie einfach die Beste."

Ehrliche Worte, die seine tiefe Dankbarkeit zeigen. Ob Adele jetzt neben dem singen noch eine Karriere als Weddingplanerin einschlägt? Wir können gespannt sein...