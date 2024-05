Adeline Kastalion & Fabian Täschner: Wer sind die neuen Tänzer in der "Let's Dance"-Profi-Challenge?

Adeline wird mit Andrzej Cibis (36) übers Parkett fegen. "Ich freue mich schon riesig, mich und unsere Kür zeigen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt", schwärmt sie in einem kurzen Vorstellungsvideo auf Instagram. Die Tänzerin hat bereits ein Mal "Let's Dance"-Luft geschnuppert. 2019 war sie bei einer Gruppenperformance von Sergiu (41) und Regina Luca (35) dabei. Doch das ist noch lange nicht alles. Adeline hat sich bereits den Deutschen Meistertitel im Latein ertanzt, qualifizierte sich für die Teilnahme an der Europa- und Weltmeisterschaft und stand im Finale von "Got To Dance Kids". Seit 2019 ist die Blondine Trainerin im Tanzstudio Magic Dance von Sergiu und Regina.