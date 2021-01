Adeline Norberg: Der Bruch mit Vater Michael Wendler ist endgültig

Während Adeline in der Vergangenheit des Öfteren Bilder von sich und Papa Michael postete, fehlt mittlerweile in dem "Instagram"-Account der Wendler-Tochter von Vater Michael jede Spur. Hat Adeline genug von den Eskapaden des "Egal"-Interpreten und hat deshalb den Kontakt zu ihrem einstigen Vorbild abgebrochen? Selber geäußert hat sich Adeline noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein, ob sich die Wogen bei dem Wendler-Norberg-Clan irgendwann wieder glätten werden...