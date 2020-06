Adrien Brody: Männer brauchen Einfühlungsvermögen

Adrien Brody hat seine eigene Theorie, was einen Mann zu einem guten Mann macht - von seinem Vater lernte er, dass Einfühlungsvermögen jedenfalls nicht schadet. Der Schauspieler, der für seine Leistung in "Der Pianist" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde und als einer der am besten angezogenen Stars Hollywoods gilt, hat seine eigene Idee, was einen Mann männlich macht.