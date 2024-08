Alain Delon (†88): Sein letztes Geheimnis wurde enthüllt

"Ich habe alle Talente – aber nicht das Talent zum Glück!" Diese Worte von Delon selbst offenbaren die tiefe Melancholie, die ihn sein Leben lang begleitete. Hinter dem Ruhm und Glanz seiner Karriere verbarg sich eine innere Leere, eine Einsamkeit, die er trotz aller Erfolge und Liebschaften nie überwinden konnte.

Nicht einmal seine größte Liebe, Romy Schneider († 43, "Sissi"), konnte ihm das ersehnte Glück schenken. Delon selbst bekannte: "Ich habe Romy bis zum letzten Augenblick geliebt, und ich werde sie bis zu meinem Tod lieben." Doch auch diese tiefe Liebe zerbrach, und der Verlust hinterließ bei beiden tiefe Wunden.

Aber nicht nur in der Liebe, auch in der Familie fand Delon keinen Frieden. Die zerstrittenen Kinder Anthony (59), Anouchka (33) und Alain-Fabien (30), die gescheiterten Beziehungen und die Einsamkeit, die ihn im Alter umgab, führten dazu, dass Delon kurz vor seinem Tod bekannte: "Es war ein harter Kampf, und das Leben hat mir nichts geschenkt. Aber am Ende bleibt man allein." Diese Worte offenbaren die bittere Wahrheit über einen Mann, der alles erreicht hat und am Ende mit leeren Händen dastand.

Die traurigen Enthüllungen zeigen uns einen Alain Delon, der trotz seines Ruhmes und Erfolgs zeitlebens ein Suchender blieb. Selbst im hohen Alter dachte er daran, eine Anzeige aufzugeben: "Suche Glück!" Und weiter: "Ich könnte eine Frau heiraten, wenn sie bereit wäre, mich bis zum Ende zu begleiten." Dies zeigt die Tragik seines Lebens: Ein Mann, der alles hatte, außer dem, was ihm am meisten bedeutete – das wahre Glück.