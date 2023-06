Alan Arkin: Der Oscar-Preisträger ist tot

Bereits am Donnerstag ist Alan Arkin laut "Variety" friedlich in seinem Haus in Kalifornien verstorben.

"Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch. Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wird uns sehr fehlen", lassen seine Söhne Adam, Matthew und Anthony verlauten.