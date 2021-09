Alan Lancaster: Status-Quo-Mitbegründer ist tot

Riesige Trauer in der Musikwelt! Alan Lancaster ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Das teilte die Band Status Quo in einem Statement mit. Der Musiker litt seit Jahren an der Krankheit Multipler Sklerose. "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Alan Lancaster, einer der Mitbegründer von Status Quo, im Alter von 72 Jahren verstorben ist", heißt es in einem Statement.